Військові посилили режим охорони важливих об'єктів у низці областей України

У військах оперативного командування «Південь» посилено режим охорони важливих об’єктів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«У військах оперативного командування «Південь» посилено режим охорони важливих об’єктів та проведено додаткові практичні тренування з особовим складом щодо підвищення пильності у добових нарядах і вартах, дій в екстремальних ситуаціях при виникненні пожеж на об’єктах і військовій техніці, протидії диверсійним групам, звільнення від них захоплених будівель і приміщень. Заняття проводили офіцери, які мають значний досвід бойових дій - учасники АТО», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, робочі групи з офіцерів штабу командування вибули до місць розташування підпорядкованих арсеналів та баз зберігання озброєння і боєприпасів з метою проведення подібних та додаткових практичних тренувань.