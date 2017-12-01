Billboard Women in Music: у Лос-Анджелесі обрали жінку року (фото)

14:36, 01 грудня 2017
Суспільство
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Жінкою року на церемонії визнали поп-виконавицю Селену Гомес.

В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія вручення премії Billboard Women in Music. Жінкою року визнали поп-виконавицю Селену Гомес. Про це повідомляється на офіційному сайті журналу.

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"Чесно кажучи, я думаю, що Франсія (подруга співачки Франсія Раіса, яка стала донором нирки для неї) має отримати цю нагороду, тому що вона врятувала мені життя, – заявила співачка під час вручення нагороди.

Нагороду у номінації "Прорив" отримала співачка Камілла Кабельо. "Порушницею правил" визнали  R&B співачку і автора пісень Кейлані. Премію Ікона отримала американська виконавиця та музичний продюсер Мері Джей Блайдж.

В номінації "Сила" перемогла американська співачка й актриса Келлі Кларксон. Спеціальну нагороду премії Billboard Women in Music Вплив присудили сестрі Бейонсе співачці Соланж.

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Теги: #Billboard Women in Music#Селена Гомес жінка року