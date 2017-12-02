В Івано-Франківській області зрубали 90-річну головну ялинку України (фото)

Сьогодні, 2 грудня, біля міста Богородчани Івано-Франківської області лісники зрубали головну новорічну ялинку країни, яку буде встановлено на Софійській площі в Києві. Як передає кореспондент УНІАН, висота ялинки - 28,5 метрів, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Після того, як ялинку спиляли, її перемістили на "КрАЗ". Планується, що в неділю головну ялинку країни повезуть до Києва. Лісники зазначають, що після Революції гідності це вже четверта ялинка, яку з Богородчан відправляють до Києва.

Як повідомляв УНІАН, рік тому на Софійську площу в Києві приїхала 26-метрова головна ялинка країни. Її привезли з села Вишневці Івано-Франківської області.