До Києва приїхала головна ялинка України (фоторепортаж)

Її привезли з села Вишневці Івано-Франківської області.

Як повідомлялося, з доставкою вона коштує близько 47 тисяч гривень.

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Її гілки прикрасять 1 тисячею яворівських іграшок, згори донизу спіраллю падатимуть гірлянди, довжина яких загалом становитиме 3 кілометри, також на ялинці буде 42 тис. ліхтариків. Серед іграшок будуть і символи 2017 року – півники. Іграшки будуть червоно-зелено-золотавої палітри кольорів. Загалом на ялинці буде 15 різних видів прикрас. Їх можна буде побачити 8 грудня, коли почнуть прикрашати ялинку.

Після свят хвою з карпатської ялинки передадуть у зоопарк, а стовбур розпиляють на дощечки і віддадуть художникам.