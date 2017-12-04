Зелена красуня прямує до Києва: головна новорічна ялинка країни "застрягла" на Львівщині

До Києва з Івано-Франківщини сьогодні ввечері мають доставити головну новорічну ялинку країни.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook міжнародного етнокультурного проекту Folk Ukraine, який є організатором зимового містечка на Софійській і Михайлівській площах.

«Зелена красуня прямує до Києва. Але через великі розміри дерева та засніжені дороги транспортування ялинки відбувається повільно. Зараз вона перебуває у м. Стрий Львівської області. Сподіваємося, що вже сьогодні ввечері новорічна ялинка прибуде на Софійську площу», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, головну новорічну ялинку країни зрубали 2 грудня поблизу міста Богородчани Івано-Франківської області. Її висота становить 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.

Ялинку везуть до столиці на тягачі КрАЗ. Через великий розмір дерева поліцейські поставили вимогу, щоб ялинку перевозили тільки у світлий час доби.

У Києві перші новорічні локації у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», організатором якого є Folk Ukraine, відкриються 16 грудня і працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській та Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).