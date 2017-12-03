Головна новорічна ялинка країни вирушила з Івано-Франківщини до Києва

Головну ялинку України почали транспортувати на спеціальному тягачі КрАЗ з Івано-Франківської області до столиці.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН, який супроводжує ялинку.

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Протягом дня робітники прив'язували гілки ялинки до стовбура і причепа КрАЗа, а під вечір тягач КрАЗ виїхав з міста Богородчани Івано-Франківської області в напрямку Києва.

При цьому лісники кажуть, що не пам'ятають, щоб ялинка була таких розмірів і у зв'язку з цим поліцейські поставили вимогу, щоб негабаритний ялинковий вантаж перевозився КрАЗом тільки у світлий час доби.

Слід зазначити, що «АвтоКрАЗ» робить подарунок киянам і доставляє ялинку з Івано-Франківщини до Києва безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня біля міста Богородчани Івано-Франківської області лісники зрубали головну новорічну ялинку країни, яка буде встановлена на Софійській площі в Києві. Її висота - 28,5 метра, діаметр крони досягає 7 метрів. Головній новорічній ялинці понад 90 років. Вона вже не росла і підлягала плановій рубці.