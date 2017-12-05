Владі - ікра, людям - булочки: активістів обурило, як відзначали День інвалідів в Коростені (відео)

У соцмережах активно обговорюють так званий "святковий обід" в Коростенському товаристві сліпих. Відео з заходу виклали місцеві активісти.

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На ньому зняли накриті столи для почесних гостей і для людей з вадами зору. Стіл для запрошених гостей, серед яких і нардеп, і чиновники, в тому числі голова Коростеня - заставлений наїдками, а на столах слабозорих - печиво, вафлі і булочки.

Навіть попити, сік або звичайну воду людям на стіл не поставили.