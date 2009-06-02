Курси валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,66 грн./дол. Курс купівлі-продажу наявного долара не змінився порівняно з 1 червня. Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,50-7,63 грн./дол., з продажу – 7,64-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 1 червня, і становить 10,66/10,86 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,75 грн./євро, з продажу – в межах 10,75-10,96 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках сьогодні дещо підвищився, порівнянні з 1 червня, і становить у середньому 0,2317 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,7% - до 0,2514 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,19-0,246 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,61 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,68 грн./євро, продажу – 10,85 грн./євро, курс купівлі/продажу дещо знизився відучора.

Курс купівлі російського рубля в київських банках трохи знизився, порівняно з 1 червня, і становить у середньому 0,2298 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,2% - до 0,2536 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,57/7,67 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,70 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,60/7,65 грн., євро – 10,70/10,88 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 червня, становить: гривні до долара США – 7,6105, до євро – 10,822131, до російського рубля – 0,24754.