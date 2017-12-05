Режисера зі скандалом звільнили з фільму про Фредді Мерк'юрі

Режисера Брайана Сінгера зі скандалом звільнили з фільму «Богемська рапсодія», присвяченого лідеру Queen Фредді Мерк'юрі. Про цейдеться в повідомленні The Hollywood Reporter.

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Раніше стало відомо, що зйомки припинені через несподівану відсутність постановника. Представник Сінгера говорив, що це пов'язано з питаннями здоров'я, що стосуються режисера і його сім'ї.

Тепер студія 20th Century Fox випустила заяву, згідно з якою Сінгер більше не режисер «Богемської рапсодії».

За інформацією журналу, таке рішення пов'язано не тільки з відсутністю постановника на зйомках, але і з конфліктом між Сінгером і виконавцем головної ролі Рамі Малеком.

Зі свого боку, режисер не згоден із звинуваченнями в непрофесійній поведінці і стверджує, що студія не дозволила йому подбати про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких. Постановник також сказав, що у нього з Малеком були лише творчі розбіжності, що не заважало їм працювати разом.

Як очікується, новий режисер буде призначений в найближчі дні.