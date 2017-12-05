В Одесі виявили пішохідний перехід, що веде до "болота" (фото)
13:16, 05 грудня 2017Суспільство
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В Одесі намалювали зебру, яка впирається в газон з болотом.
Місцеві жителі скаржаться на пішохідний перехід / 048.ua
Місцеві жителі просять одеську владу організувати доріжку від пішохідного переходу через газон.
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Місцевим жителям регулярно доводиться ризикувати життям і порушувати ПДР - затримуватися і зупинятися на проїзній частині, повідомляє місцевий сайт 048.ua.
"Наприклад, з дитячим візочком або літній людині неможливо швидко зійти з проїжджої частини на узбіччя, особливо при поганих погодних умовах", - констатують одесити.
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