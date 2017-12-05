До Дня Збройних сил України харківський військовий госпіталь отримав допомогу від компанії "Здоров'я"

Протягом останнього місяця у всіх районах Харкова під патронатом ХОДА та обласного військкомату проводилася благодійна акція «Бажаємо здоров'я», в рамках якої для бійців АТО, що перебувають на лікуванні в місцевому військовому госпіталі, були зібрані подарунки і сувеніри, а також понад 1000 дитячих малюнків з побажаннями якнайшвидшого одужання. Фармацевтична компанія «Здоров'я» підтримала соціальну ініціативу і зі свого боку надала військовим необхідні лікарські засоби.

Підсумки проекту, приуроченого до Дня Збройних сил України, були підведені 4 грудня 2017 року. За словами військового комісара Харківського обласного військкомату Юрія Калгушкіна, на початку проведення благодійної акції дітям запропонували намалювати або написати лист для учасників бойових дій, які проходять лікування в госпіталі. Але поступово до дітей приєдналися дорослі, які стали збирати необхідні речі. В результаті для пацієнтів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону були зібрані телевізори, холодильники, мікрохвильові печі, водонагрівачі та інша побутова техніка. Від дітей Харківської області бійцям передали малюнки, плакати тощо Не залишився в стороні від важливої події в житті Харківщини і один з найбільших українських виробників лікарських засобів - фармацевтична компанія «Здоров'я». Для потреб військових, що перебувають на лікуванні в місцевому госпіталі, підприємством передані протизастудні препарати, актуальні саме в зимовий період, - протизапальні, жарознижуючі препарати і антисептики.

Олена Броніна, директор з якості та сертифікації фармацевтичної компанії «Здоров'я», вручила медикаменти від імені всього колективу підприємства та побажала пораненим військовослужбовцям, які постраждали в ході АТО на сході України, якнайшвидшого одужання і мирного неба над головою.

Як підкреслив Олександр Доровський, генеральний директор компанії «Здоров'я», допомогу постраждалим в зоні АТО компанія надає з самого початку військових дій на Сході України і продовжить робити це надалі.