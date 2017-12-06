"Маршрутна мафія" в Києві: майже кожне друге авто їздить нелегально (відео)

У Києві журналісти провели інспекцію транспорту і спробували з'ясувати як маршрутники усувають конкурентів у столиці. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Виявляється, майже кожна друга маршрутка їздить нелегально. За документами українці їздять на новеньких маршрутках, а в реальності - деяким авто скоро виповниться 20 років.

"Вони роблять капітальний ремонт двигуна на папері, фізично його можуть і не робити, і автомобіль який був 2000-го року стає 2017-го", - заявив юрист Віктор Ведмідь.

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Така фальсифікація - спосіб усунути конкурентів на найприбутковіший маршрут, тому новий автопарк безсилий проти "іржавих ветеранів".

"Чим чорніше ринок, тим більше потік корупції. Ніхто не зацікавлений в прозорих перевезеннях", - вважає юрист.

За маршрутки в столиці відповідають Служба безпеки на транспорті і транспортний департамент КМДА. Експерти кажуть, що без цих відомств на ринок ніхто не зайде.

Кажуть, на кожний маршрут є своя такса - в залежності від прибутковості. "Один маршрут може принести 30-40 тисяч доларів за сезон", - зазначив юрист.

Журналісти орендували "Богдан", придумали номер і вирушили по одному з популярних маршрутів Києва. Автобус не залишився непоміченим - на адресу журналістів почали надходити погрози від акул "маршруточного бізнесу".

Раніше повідомлялося, що в приватних маршрутках Києва подорожчав проїзд.