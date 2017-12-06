Чи був позашлюбний син у Майкла Джексона: українські журналісти розглянули всі версії (відео)

Це був справжній бум - всі смуги американських видань рясніли одним заголовком - король поп-музики має неофіційного сина.

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Брендон - хлопець, який нібито ріс у сім'ї Джексонів з самого народження і схожий на Майкла як дві краплі води. Вперше він приїхав в Україну, щоб зняти кліп. Журналісти розглянули всі версії і навіть отримали аналізи ДНК.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. Офіційно у Джексона троє дітей. Старші син і дочка були народжені в шлюбі з Деббі Роу, а молодший син з'явився на світ від сурогатної матері.