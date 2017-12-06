Бізнес на благодійності: у Лаврі пляшку вина від меценатів продають за "безбожною" ціною (відео)

Намісник Києво-Печерської Лаври Павло випросив на благодійність 1200 пляшок італійського вина, щоб потім його реалізовувати.

Як йдеться в сюжеті передачі Спецкор на телеканалі 2+2, священник запевнив меценатів, що алкоголь піде на подарунки і приурочать його до 30-річчя відродження чернечого життя у Лаврі. Натомість напій виставили на продаж в усіх церковних магазинах Лаври. Ціна безбожна – 3500 грн. за пляшку.

Читайте такожБажання монахів з гори Афон прочитати лекцію в Києві збурило Московський Патріархат

У магазині на здивування ціною відповідають, що вино не просте, а ексклюзивне і освячене у Лаврі. Продавець запевняє, витримка вина – 30 років.

За оцінкою сомельє із 20-річним досвідом, реальна вартість вина – не більше 300 гривень. У італійському ресторані вино аналогічного виробника коштує 850 гривень.

Сомельє ресторану встановив, що вино витримувалося у дубових діжках, за своєю якістю воно непогане, але досить просте. «У спеціалізованому магазині воно не повинно коштувати дорожче 500-600 гривень», – заявив експерт.

У компанії імпортера були здивовані тим, що це вино продається, адже воно повинно було даруватися. У листі-зверненні від намісника Лаври Павла до меценатів йдеться про скрутне положення церкви. Владика просить меценатів надати благодійну допомогу у вигляді 1200 пляшок вина Toscana Rosso, оскільки «монастир є неприбутковою організацією».

Меценати вели перемовини із Павлом протягом місяця, узгоджували етикетку і, зрештою, замовили ексклюзивну партію.

«Якщо ви хочете купити, можете купити, а я прийду і пожертвую...Я зараз не буду з вами говорити, бо я далеко за кордоном, я на лікуванні. Я би вам порадив, щоб ви зайнялися своїми справами», – прокоментував ситуацію телефоном намісник Лаври.

На питання журналістки, чому так дорого коштує пляшка, він відмовився відповідати телефоном і відповів: «Ви прийдете, я вам розкажу, добре?».

Речник Московського патріархату нічого не чув про винну оборудку, а на офіційний запит у Лаврі відповіли, що коментувати свої дії не будуть.

Журналісти підрахували, що на подарованих пляшках священники можуть заробити 4,2 мільйонів гривень. Однак наразі через безбожну ціну попиту на це вино немає.