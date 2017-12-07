Пишнотіла активістка Femen влаштувала акцію у наметовому містечку Саакашвілі (фото)
10:52, 07 грудня 2017Суспільство
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У Femen знову відзначилися - влаштували акцію у наметовому містечку під Радою.
Активістка Femen у четвер, 7 грудня, влаштувала акцію у наметовому містечку Саакашвілі. Про це з місця події передає власний кореспондент УНІАН.
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Вона постала оголеною, з веслом у руках. На її тілі був нецензурний напис, адресований лідеру "Руху нових сил" Михеїлу Саакашвілі та президенту України Петру Порошенку.
Під час своєї акції Femen-ка викрикувала: "Гребіть на**й!".
Як повідомляв УНІАН, у "чорну п'ятницю" активістка Femen Анжеліна Діаш, яка показала груди Петру Порошенку і Олександру Лукашенку, увірвалася до магазину Roshen біля Бесарабского ринку з акцією протесту.
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