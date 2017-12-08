В декрет не збирається: вагітна Джамала придумала два імені для первістка і написала колискову (відео)

Вагітна Джамала народить навесні і до появи малюка планує переїхати у нову трикімнатну квартиру, яку їй подарувала міська влада після перемоги на "Євробаченні".

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Співачка вперше розповіла ТСН про свою вагітність. Каже, що дитина бажана, запланована, перша, але точно не остання.

«Я сказала про цю новину лише тому, що зараз тренер на "Голосі країни" і було багато питань. Потап запитав мене: Джамала ти якась загадкова. Я кажу: так. Він: я щось зрозумів. Я кажу: якщо зрозумів, то мовчи. Це диво, все крапка», - розповідає Джамала.

Джамала і її чоловік-економіст Бекір хочуть багато дітей. Хто буде первісток - хлопчик чи дівчинка - не зізнаються. Але співачка вже придумала два імені і написала свою першу колискову. Заспіває її, коли малюк народиться.

«Досить логічний ланцюжок у нас вийшов. Спочатку одруження, потім ми чекаємо дитину. Мені дивно, коли кажуть, що поживемо для себе. Мені здається, що люди живуть для себе і для того, щоб народжувати дітей. Мені дуже хочеться велику сім'ю», - переконує дівчина.

У декретну відпустку Джамала не збирається. «У мене декретна відпустка збігається з "Голосом країни" і національним відбором на "Євробачення". Такі самі дати», - розповідає співачка.