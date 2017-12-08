Пенсійний фонд станом на сьогодні забезпечив виплати на Житомирщині за грудень на 33%

Пенсійний фонд станом на сьогодні забезпечив виплати на Житомирщині за грудень цього року на 33%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, за оперативними даними, органи Пенсійного фонду України в області забезпечили фінансування пенсійних виплат на суму 278 млн грн, що становить 33% до потреби.

«Станом на 8 грудня органами Пенсійного фонду України в області забезпечено фінансування пенсійних виплат на суму 278 млн грн, що становить 33% до потреби, яка складає 846,2 млн грн. А саме, профінансовано підприємства поштового зв’язку по 11 грудня та банківські установи по 10 грудня», – повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області.

Також зазначено, що фінансування пенсійних виплат військових пенсіонерів (25,9 тис.осіб) за грудень 2017 року проведено в повному обсязі. На ці цілі було направлено 74,7 млн грн.