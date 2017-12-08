У Дніпрі після вибуху посилили заходи безпеки у судах (відео)
19:48, 08 грудня 2017Суспільство
1125 0
Як з'ясувалося, у Нікопольському суді рамка металошукача не працювала вже сім років.
Після того, як людина змогла пронести гранати і підірвати їх в Нікопольському суді, в судах Дніпра посилили заходи безпеки, повідомляє ТСН. Минулого тижня батько вбитого юнака під час слухання справи підірвав боєприпаси.
Одинадцять людей отримали поранення. Сам підривник загинув на місці. Один з підсудних помер у лікарні. Як з'ясувалося, в Нікопольському суді рамка металошукача не працювала вже сім років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter