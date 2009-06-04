Зерновий союз України, Росії і Казахстану - це теоретична ініціатива

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання створення зернового союзу між Україною, Російською Федерацією і Казахстаном потребує вивчення.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю агентству УНІАН.

«Зерновий ринок (спільний для України, РФ і Казахстану – УНІАН) – для мене це теоретична ініціатива, яка потребує вивчення і після цього - відповідної оцінки. Перш ніж давати остаточну відповідь, ми маємо чітко усвідомити, які переваги одержить національний виробник, економіка і національні фінанси. Після цього можна давати відповідь», – сказав Президент України.

Він пояснив, що перш ніж давати оцінку будь-якій ідеї, потрібно зважити всі чинники. «В час розгляду будь-яких ідей щодо регулювання зернового ринку, особливо для країни, яка, з одного боку, є членом СОТ, з іншого – через кілька місяців стане країною, з якою ЄС підпише угоду про зону вільної торгівлі, ми маємо розуміти, що є переваги, які ми повинні реалізувати. І ними ми не можемо торгуватися», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що необхідно розуміти, які переваги принесе регулювання дій між трьома постачальниками, проте слід пам`ятати, що це регулювання має бути вигідним в першу чергу товаровиробникам. «Не можна забувати, що зерно є предметом власності виробника. Це не нафта і не газ, де є стовідсоткова державна монополія і без держави ніхто дихнути не може. Ми говоримо, що в Україні 40,7 тис. фермерів, і це продукт цих людей, яким вони хотіли б розпорядитися за обставинами більш ефективно з погляду їхніх інтересів», – сказав Президент.

При цьому він зазначив, що Україна є країною з відкритою конкуренцією й інтегрована в систему вільних торговельних відносин, а є країни, «які тяжіють до ручного управління певним потенціалом».

«Ми маємо усвідомлювати, що Україна є провідним гравцем на цьому ринку і не повинна поступатися своїми позиціями. Навпаки, якщо говорити про союзи, то Україні не вистачає союзів виробника і традиційного покупця пшениці. Ось давайте йти до Африки, до Південної Азії, до Індії, Іраку, Пакистану, це необжиті ринки з дикою конкуренцією, якій ми, як правило, програємо...», – додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія ініціює створення зернового союзу між Україною, Росією і Казахстаном для узгоджених дій на світовому ринку зерна. Це питання розглядатиметься на Світовому зерновому форумі, який відбудеться 6-7 червня в Санкт-Петербурзі (РФ).