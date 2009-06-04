Населення відмовляється від яловичини й свинини на користь птиці

На початок червня в більшості регіонів країни відбулося зниження закупівельних цін на велику рогату худобу і свиней у живій вазі, що пов`язано із зниженням попиту з боку переробників і кінцевих споживачів на червоне м`ясо, повідомила УНІАН експерт з ринків м`яса і м`ясопродуктів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

За її даними, одночасно із зниженням цін на живу худобу відбувається зниження оптових цін на яловичину і свинину.

Згідно з даними бюлетеня «Моніторинг ринку м`яса і м`ясопродуктів», проведеного УКАБ, тенденція до зниження закупівельних цін на ВРХ позначилася ще на початку квітня. Вже на початок червня закупівельні ціни було переглянуто практично у всіх регіонах країни і на всі категорії ВРХ на 0,5-1 грн/кг залежно від регіону. В середньому в Україні за бичків вищої вгодованості на 3 червня платять 12 грн/кг (з ПДВ і оргзатратами), тоді як кілька місяців тому рівень цін становив 12,6 грн/кг. Напівтуші биків так само подешевшали до 21,7 грн/кг з 23 грн/кг кілька місяців тому, повідомила Є.СВЯТКІВСЬКА.

За даними експертів УКАБ, на ринку свинини спостерігається стрімкіше зниження цін. «Так, у попередні місяці закупівля велася за рекордно високими для країни цінами – 18,5-19,3 грн/кг, але вже на початок червня за живих свиней другої категорії платили 17,5-18 грн/кг. Якщо раніше вітчизняні виробники скаржилися на те, що їм складно конкурувати з імпортним товаром, то вже перших числах червня імпорт свинячих напівтуш став менш привабливим через зниження цін на українському ринку», - повідомили в УКАБ.

На тлі зниження цін на червоне м`ясо відбувається зростання цін на птицю. Так на початок червня оптово-відпускні ціни на курку (тушка) становили 16,8-17,2 грн/кг, тоді як кілька місяців тому діапазон цін становив 14-15 грн/кг. Високий попит на птицю зберігається завдяки скороченню купівельної спроможності як переробників, так і населення і відмови від дорожчих видів м`яса, якими є яловичина, свинина, на користь м`яса птиці.