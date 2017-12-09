У Житомирі відзначили 120-річчя з дня народження Бориса Тена

Сьогодні у Житомирі відзначили 120 років з дня народження відомого поета, перекладача, мистецтвознавця Бориса Тена (Миколи Хомичевського).

Як повідомли УНІАН у прес-службі Житомирсьокї облдержадміністрації, ювілейна зустріч відбулося в обласній філармонії за участю в.о. начальника управління культури ОДА Тетяни Парфентієвої та начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлани Гресь.

«Є люди, як люди, а є – як зорі, величезного масштабу, люди, які є дороговказами і сьогодні, навіть коли їх немає поруч з нами. Ми вшановуємо пам’ять такої постаті, яка змусила Гомера заговорити українською, в той час, коли українська мова була під забороною. Пам’ять про Бориса Тена вічна!», – зазначила, зокрема, Парфентієва.

Також ряд жителів області отримали від Національної спілки письменників України дипломи лауреатів премії імені Бориса Тена.

Борис Тен (справжнє ім'я Микола Васильович Хомичевський) – (9 грудня 1897 р., с. Дермань – 12 березня 1983 р., Житомир) – поет і перекладач, священик Української автокефальної православної церкви. Лауреат премії імені Максима Рильського за досягнення в галузі художнього перекладу (1979), заслужений діяч польської культури (1977). Понад півстоліття жив і творив у Житомирі.