Протести біля входу і рожеві фламінго на сцені: як в Києві обирали кращих артистів 2017 року (фото, відео)

У київському Палаці спорту відбулася гучна музична подія – церемонія нагородження M1 Music Awards. III елемент.

На церемонії, яка пройшла в третій раз, були визначені найкращі у 13 номінаціях. Глядачів дивували масштабними декораціями і грандіозними постановками.

Співак ALEKSEEV подолав закон гравітації на очах у мільйонів глядачів. "А ми летимо разом з птахами" розпочав виконання свого хіта "Чувствую душой" і закружляв у віртуальному кубі.

Оля Полякова здивувала грандіозною постановкою номеру на пісню "Бывший". З моніторів зал залило рожеве сяйво, і співачка з'явилася в образі фламінго. Під час виступу вона парила над сценою, як птах. Співачка приземлилася в обійми партнера.

Спеціальна відзнака за найкращий виступ на M1 Music Awards-2017 отримав гурт "Время и Стекло". Дорофєєва та Позитив на сцені повторили сюжет кліпу "Тролль".

На музичній премії Тіна Кароль виконала композиції з альбому "Інтонації" – "Дика вода", "Все в мені", "Чоловік моєї мрії". На сцені Кароль з'явилася в компанії двійників.

Перед концертом під Палацом спорту кияни влаштували акцію протесту проти номінантів премії, які виступають у Росії.

Учасники акції роздавали листівки та провели міні-перформанс із плакатами.

Пікетувальники по черзі заклеювали собі роти прапорами Росії, а потім роздавали інформаційні листівки глядачам, які стояли в черзі перед Палацом спорту. За словами активістів, серед 18 артистів, яким вручають нагороди, четверо регулярно виступають в Російській Федерації.

«Четверо виконавців постійно їздять на заробітки в Москву. Це «Час і Скло», Макс Барських, Alekseev, MOZGI. Вони гастролюють по Росії і отримують премії з рук російських шоу-менів. Ми проти цього. Ми хочемо провести з гостями заходу інформаційну роботу і розповісти, що такі дії цих співаків під час війни неприпустимі», - каже учасниця акції Вікторія Андрєєва. Учасниця акції "Ні гастролям на крові!".