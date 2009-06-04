Як Україні «захиститися» від Південного потоку - думки експертів

Експерти вважають, що для мінімізації наслідків від реалізації проекту «Південний потік» Україні необхідно чітко зафіксувати мінімальний обсяг газу, який транспортуватиметься її територією.

Про це йдеться в експертному опитуванні про реальні перспективи і наслідки для України проекту «Південний потік», проведеному Інститутом Горшеніна і переданому агентству УНІАН.

Заступник голови Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань ПЕК Юрій БОЙКО вважає, що наявність «Південного потоку» призведе до падіння обсягів транзиту газу територією України.

«Це правда. Бо він є прямим конкурентом нашій газотранспортній системі. Частина грошей, що її ми одержуємо за транзит газу, піде від нас, тому що газ транспортуватимуть по «Південному потоку», - сказав Ю.БОЙКО і додав, що це буде дуже суттєва сума.

Він вважає газопровід «Південний потік» цілком реальним проектом, причому в доволі короткі терміни. «Проект такого масштабу реалізується, як правило, впродовж 5-7 років», - сказав екс-міністр палива й енергетики.

На думку Ю.БОЙКА, для того, щоб зазнати мінімальних збитків, Україні необхідно чітко зафіксувати мінімальний обсяг газу, який транспортуватиметься територією країни.

Директор Міжнародного центру політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО (Москва) стверджує, що в збільшенні кількості газотранспортних маршрутів зацікавлений Євросоюз.

«Ніякого «Південного потоку» не було б без європейців. Говорити, що це все «підступна Росія» – щонайменше наївно», - вважає експерт.

Також ударом по транзитному потенціалу України Є.МІНЧЕНКО вважає реалізацію проекту «Набукко»: «Це ще гірше ніж «Північний» и «Південний потік». «Тому «радісні вищання», коли проект «Набукко» починає просуватися, від деяких українських діячів мені абсолютно незрозуміле. Якщо хто не в курсі, якщо хто карти не бачив, то хочу довести до відома цих людей: «Набукко» – це газопровід в обхід України» - сказав він.

При цьому Є.МІНЧЕНКО вважає, що для того, щоб нівелювати свою залежність від «непередбачуваного українського транзиту», Росія розвиватиме виробництво скрапленого газу, потужності з його виробництва й транспортування, що також є тривожним сигналом для України.

Попри все вищесказане, Україна, на думку Є.МІНЧЕНКА, найближчим часом навряд чи втратить статус провідної транзитної держави з транспортування російського газу до Європи, проте обсяги постачань неминуче знижуватимуться. «Вони знижувалися б і так, а незграбні дії української влади і непередбачувана поведінка, я думаю, просто прискорять цей процес» - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що Росія лобіює створення «Північного» і «Південного потоків», які можуть, оминувши Україну, поставляти російські енергоносії до Європи заради того, щоб обійти Україну і знизити привабливість української ГТС.

Проте таке будівництво проектів, на думку експерта, пов`язане з великими труднощами. «Необхідно знайти кошти, причому чималі - мільярди доларів, - які необхідно вкласти в будівництво. Плюс до всього, будівництво «Південного потоку» пов`язане з багатьма геополітичними труднощами. Якщо з «Північним потоком» там фінансова складова, то для створення «Південного потоку» необхідно вирішити цілу низку питань в доволі гарячих точках», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Тому експерт вважає, що ці «мега-проекти» зараз побудовані здебільшого на блефі. Зрештою, цей блеф, на його думку, рано чи пізно може втілитися в життя. «Колись Герберт Уеллс вважав Леніна кремлівським мрійником і не вірив, що задумане більшовиками може втілитися в найкоротші строки. Не варто недооцінювати потенціал Росії та ірраціональність Росії», - сказав К.БОНДАРЕНКО.