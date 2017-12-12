В українських будинках з'являються платні ліфти (відео)
15:17, 12 грудня 2017Суспільство
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Журналісти з'ясували, що жителям будинків не подобаються ліфти, проїзд у яких потрібно оплачувати карткою. Міська влада наголошує на ефективності такого нововведення. Юристи вказують на порушення прав споживачів.
Практика оплати проїзду у ліфтах існує у Тбілісі. Такі ж ліфти з'явилися нещодавно у Житомирі та Бородянці Київської області, розповідають журналісти програми "Гроші" на 1+1.
Жителям будинків не подобаються ліфти, проїзд у яких потрібно оплачувати карткою. Міська влада наголошує на ефективності такого нововведення. Юристи вказують на порушення прав споживачів.
Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти дослідили діяльність "маршрутної мафії" в Києві, де майже кожне друге авто їздить нелегально.
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