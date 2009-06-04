У Донецькій області вилучено понад 300 одиниць вогнепальної зброї

Міліція Донецької області з початку року з незаконного обігу вилучила 306 одиниць вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, у тому числі було вилучено 7 гранатометів, 3 автомата, 15 гвинтівок, 34 пістолета, 48 обрізів, 88 мисливських рушниць, 25 гранат, 110 одиниць зброї кустарного виробництва, 9900 патронів, близько 15 кг вибухових речовин.

Всього з початку року в Донецькій області міліція виявила 1218 фактів незаконного поводження зі зброєю, що значно перевищує показники минулого року.