Православні відзначають день пам'яті апостола Андрія Первозванного: що важливо знати про святого

Православні християни 13 грудня відзначають день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», ім'я Андрій в перекладі з грецької означає «мужній».

За часів, коли Іоанн Предтеча почав проповідувати і хрестити людей в Йордані, Андрій разом з Іоанном Зеведеєвим стали учнями пророка. Коли Спаситель прийшов до Іоанна на Йордан для хрещення, і той, вказуючи на Іісуса Христа, сказав своїм учням, що Він є справжнім Месією, Андрій з Іоанном пішли за Ним. Апостол Андрій звернувся також до свого брата Симона, який потім став первоверховним апостолом Петром, і сказав, що вони знайшли Месію. Так апостол Петр приєднався до учнів Христа.

За Євангелієм брати Андрій і Симон Петро, і брати Іоанн та Яків були рибалками. Коли Іісус Христос проходив повз Галілейське озеро, і побачивши їх за роботою, сказав: «Ідіть за Мною і Я зроблю вас ловцями людей» (Мт. 4:19). Апостоли відразу виконали слова Христа і з того дня невідлучно перебували поряд з Ним.

Апостола Андрія називають Первозванним, бо він першим з усіх апостолів, пішов за Спасителем.

Після П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, Андрій, відповідно до жереба, який йому випав, відправився проповідувати Євангеліє в країни, які знаходяться вздовж узбережжя Чорного моря.

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За Переданням, проповідуючи на землях Київської Русі, на місці, де потім був заснований Київ, на горі, апостол Андрій поставив хрест і сказав: «Бачите ви гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, і буде град великий, і церков багато Бог спорудить тут». Про відвідини апостолом Андрієм Первозванним Русі сказано в «Слові про закон і благодать» митрополита Іларіона і в «Повісті минулих літ».

Потім апостол повернувся в Грецію, в місто Патрос (Патра), де звершив багато зцілень. Місцевий правитель засудив апостола Андрія до розп'яття на хресті. Святий не побоявся майбутніх страждань і став проповідувати про значення хресних страждань Іісуса Христа. Його вчення назвали божевільними і розпорядилися розіп'яти так, щоб він страждав якомога довше.

Апостола розіп'яли на Х-подібному хресті, але не вбивали цвяхів у руки та ноги, щоб він довше залишався живим. Перебуваючи на хресті, Андрій невпинно молився. Перед його смертю неземне світло осяяло хрест. Це сталося приблизно в 62 році після Різдва Христового.

Пізніше на місці розп'яття святого апостола був споруджений собор на його честь. У ньому зберігається хрест, на якому розіп'яли апостола Андрія.

На Святій Горі, недалеко від Кареї, знаходиться Свято-Андріївський скит, який цього дня відзначає панігір. У скиту зберігається частина мощей святого апостола. Головний собор скиту також зведений на честь апостола Андрія Первозванного.

У Афонському Свято-Пантелеймонівському монастирі зберігається ковчег з частиною стопи апостола Андрія.

Апостол Андрій Первозванний є покровителем рибалок, і всіх, чия робота пов'язана з морем, а також перекладачів і вчителів іноземних мов.