КМДА знизила тарифи на послуги крематорію
6 платних видів послуг
Київська міська державна адміністрація оприлюднила нові тарифи на ритуальні послуги, що надає КП “Київський крематорій” та які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.
Текст розпорядження від 1 червня 2009 р. опубліковано в муніципальній газеті “Хрещатик” (№179).
Цим документом визнано таким, що втратило чинність розпорядження від 26 січня 2009 р “Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг”.
Новим розпорядженням від 1 червня затверджено 6 платних видів послуг, що надає КП “Київський крематорій”. У переліку визначено, що оформлення договору, що передбачає замовлення на організацію та проведення поховання коштує 7,8 грн. (було 38 грн.); оформлення свідоцтва про поховання – 4,2 грн. (було 5 грн.); кремація померлого в залежності від довжини домовини – 445 грн., якщо її довжина 2 м й менше, та 490 грн., якщо довша за 2 м (минулим розпорядженням було визначено, що кремація померлого в стандартній домовині коштує 590 грн., в спеціальній – 650 грн.).
Відтепер поховання урни з прахом померлого в колумбарну нішу літньої пори, а також підпоховання урни з монтажем та демонтажем намогильної споруди коштує 290 грн. (раніше 380 грн.), зимової – 364 грн. (475 грн.)
Всі вказані ціни включають ПДВ.
Як повідомляв УНІАН, розпорядження КМДА від 26 січня ц.р. передбачало ширший перелік ритуальних послуг, зокрема, в нього були включені послуги та визначені відповідні тарифи на копання могил (від 330 грн. до 1 тис. 280 грн. в залежності від пори року, грунту, та розміру труни).
23 лютого прес-служба Прокуратура Києва повідомила, що відомство доручило Державній інспекції з контролю за цінами в місті Києві перевірити розміри тарифів на ритуальні послуги. 22 травня прес-служба прокуратури столиці поінформувала, що відомство внесло подання міському голові Києва про усунення порушень у сфері надання ритуальних послуг.
Прокуратура зазначала, що розпорядження порушує права громадян, які є споживачами зазначених послуг. За інформацією прокуратури, тарифи на ритуальні послуги, введені в дію розпорядженням КМДА №81 від 26.01.09, суперечать чинному законодавству, оскільки встановлені без належного економічного обґрунтування, із значним завищенням його окремих складових та рівня рентабельності, внаслідок чого такі тарифи безпідставно підвищились у 2-5 разів.