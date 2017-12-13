У Дніпрі починається сезон новорічних заходів

У Дніпрі 19 грудня стартує програма «Дніпро - місто, де збуваються мрії». Цей проект стане частиною всіх новорічних заходів, які проведуть у місті. Про це "Інформатор" повідомляє з посиланням на заступника мера Дніпра Олександра Шикуленка.

З 19 по 26 грудня в рамках програми пройдуть 20 вистав для талановитої молоді міста. Майже 7 тисяч дітей відвідають заходи, а також отримають близько 5 тисяч солодких подарунків, 1600 флешок і 30 планшетів.

«Ми спробували врахувати всі побажання дітей та молоді. Заплановано 13 дитячих вистав для дітей молодшого шкільного віку, велика водна феєрія — для дітей середнього шкільного віку. Учні старших класів відвідають головне гумористичне шоу міста «КаВуН», а для молоді ми підготували сеанси новорічних фільмів в кінотеатрі «Материк-кіно», — розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Євген Хорошилов.

Крім того, в рамках програми заплановано карнавальну ходу. 22 грудня о 17:00 її учасники зберуться біля міськради і вирушать в парк імені Глоби, де о 17:30 відкриється новорічна ялинка. Очолить ходу єдина в Україні сучасна американська пожежна машина.

А 25 грудня о 10:00 на площі біля культурно-спортивного комплексу «Шинник» відбудеться акція «Экоелка» — городяни зможуть зібрати символ Нового року з вторинної сировини. Журі обере найкращі роботи у двох номінаціях — дерево висотою до 1,5 метра і до 3-х метрів.

«Ми провели опитування серед студентів, чи цікавий їм проект «Экоелка». Отримали позитивні відгуки. У нас є премії для переможців: перше місце — 3 тисячі гривень, друге — 2 тисячі гривень, третє — 1 тисяча гривень», — заявив директор КСК «Шинник» і представник федерації баскетболу «3 х 3» у Дніпропетровській області Михайло Зайцев.

Завершиться програма 26 грудня молодіжним карнавалом у Палаці дітей та юнацтва. Для городян влаштують конкурси, розваги, фотозони та розіграш призів. Захід можуть безкоштовно відвідати всі бажаючі. Для цього є дві умови — обов'язкова реєстрація, яка відкриється 20 грудня на сторінці управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання в соціальній мережі Facebook, і наявність карнавального костюма. До речі, власники двох кращих образів отримають планшети.