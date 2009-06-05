У БЮТ придумали виселити казино у Чорнобильську зону

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО впевнений, що вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про заборону грального бізнесу в Україні буде подолано наступного тижня. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ви знаєте, що вето Президента буде подолано. Це питання буде першим на порядку денному у Верховній Раді наступного тижня», - сказав депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, в Україні після подолання вето на цей закон будуть створені зони для грального бізнесу, в основному в депресивних регіонах, зокрема, це можуть бути території Донбасу, західні кордони України і степові території. Всього, на думку В.ПИСАРЕНКА, буде створено до 4 гральних зон.

Водночас депутат не виключає можливості створення єдиної гральної зони на території Чорнобильської спецзони.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

4 червня Президент України В.ЮЩЕНКО ветував закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

Раніше В.ЮЩЕНКО зазначав, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе з цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначав, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і віддаляє нас від вирішення суті питання».

ВР ухвалила закон про заборону грального бізнесу після того, як в Дніпропетровську 7 травня в приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули дев`ять і травмовано 11 чоловік.