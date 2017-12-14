У селі Марківка на Вінниччині висаджено "Діброву Леонтовича"

Створення паркового насадження приурочене до 140-ї річниці від дня народження великого українця, а сама діброва стане частиною меморіального комплексу композитора, повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Тут уже висаджено 160 саджанців липи, а на навесні наступного року, за словами сільського голови, діброву поповнять дуби, ялини, клени, ясени та декоративні кущі. Окрасою ж насаджень стануть скульптури, створені майстрами-каменотесами в історико-культурному заповіднику «Буша».

13 грудня, у день народження Миколи Леонтовича, вшанувати пам'ять видатного земляка до Марківки прибули голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, заступник голови – директор Департаменту освіти і науки ОДА Ігор Івасюк, начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації Станіслав Городинський, очільники Теплицького району, керівники закладів культури Вінниччини, жителі місцевої територіальної громади.

Під звучання творів великого композитора у виконанні народного аматорського хору «Відродження» учасники заходу поклали квіти до могили Миколи Леонтовича.