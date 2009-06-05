У Києві відбувся футбольний турнір для людей з особливими потребами

У Києві відбувся VI міжнародний турнір з футболу для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2009», передає кореспондент УНІАН.

Відкриваючи турнір, директор з продажів ТОВ «Белла-Трейд» Едіта КОСОВСЬКА зазначила, що основна мета турніру - можливість допомогти людям з обмеженими розумовими і фізичними можливостями адаптуватися в суспільному середовищі і відчути себе повноцінними учасниками суспільства.

«У сучасному суспільстві на зміну ізольованому вихованню дітей-інвалідів прийшло відкрите та інтегроване навчання і виховання. Футбольний турнір «Seni Cup» допомагає молоді з особливими потребами максимально розвинути свої фізичні здібності і надалі якнайповніше реалізувати себе в суспільстві, а також прищепити любов до спорту і здорового способу життя», - сказала Е.КОСОВСЬКА.

У відкритті турніру взяли участь голова Національної асамблеї інвалідів України, голова Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ, заступник міністра праці та соціальної політики України Сергій БИЧКОВ, керівник проектів і програм Доброчинного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК, президент міжнародного товариства підприємців в Україні Маріан ПЖЕЗДЕЦЬКИЙ та інші.

Учасників «Seni Cup 2009» привітали голова наглядової ради Міжнародного доброчинного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО і голова Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА. Офіційні вітальні листи від них зачитали на церемонії відкриття турніру.

У VI міжнародному футбольному турніру взяли участь 12 команд з психоневрологічних інтернатів зі всієї України. Півгодинні міні-матчі оцінювали професійні судді Федерації футболу м. Києва. Відбулося 15 ігор, команди забили 43 голи.

Переможцями змагання стала команда Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Друге місце посіла команда Білгород-Дністровського дитячого будинку-інтернату Одеської області. Третє місце - у команди Почаєвського психоневрологічного інтернату Тернопільської області. Кожна з команд-переможниць одержала в подарунок почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів і партнерів турніру, а також футбольні м`ячі від ФК «Шахтар» (Донецьк).

Кращим нападаючим шостого турніру «Seni Cup 2009» став футболіст Михайло ГУШИНСЬКИЙ з команди Почаєвського психоневрологічного інтернату Тернопільської області. Кращим воротарем визнано Романа ГУЦАЛА з команди Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області, а кращим гравцем турніру став Родіон ХУСТНЕТДІНОВ з команди Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Всі гравці, які перемогли в своїй номінації, були нагороджені іменними футболками гравців ФК «Шахтар» (Донецьк).

Переможці українського турніру поїдуть на європейський фінал турніру до Польщі (м. Торунь), де зустрінуться з командами з країн СНД і Східної Європи.

Міжнародний футбольний турнір для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2009» проходив за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту, Головного управління фізкультури і спорту м. Києва, Федерації футболу України.

Всі команди-учасники міжнародного футбольного турніру «Seni Cup 2009» одержали пам`ятні подарунки від організаторів і партнерів турніру.

Довідка УНІАН. ТМ «Seni» і компанія «Белла-Трейд» вже 6 років проводять футбольний турнір «Seni Cup» в Україні, допомагаючи дітям відчути себе повноцінною частиною суспільства. Турнір проводиться за всіма правилами FIFA і є чудовою можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у дітей, які проживають в психоневрологічних інтернатах.

Подібні змагання проводяться також в Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві, Білорусії і в Україні.

Організатори турніру: ТМ «Seni» і компанія «Белла-Трейд». Головний партнер турніру: Доброчинний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Технічний партнер: ФК «Шахтар» (Донецьк). Офіційні спонсори: «PZU Україна», компанія «McDonald`s», польська компанія «TZMO S.A.», компанія «Coca-Cola» і Доброчинний фонд «Єдина». Інформаційний партнер: тижневик «2000».