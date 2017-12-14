В Одесі обмежили продаж алкоголю в нічний час

Одеська міська рада обмежила реалізацію алкоголю в нічний час.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на сесії.

Йдеться, зокрема, про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом (крім безалкогольного) в торговельних мережах (крім ресторанів) на території Одеси.

Суб'єктам господарювання тепер необхідно обмежити торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом у малих архітектурних формах (павільйонах), тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста «шляхом заборони їх реалізації».

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«Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом (крім безалкогольного) в стаціонарних об'єктах торгівлі, за винятком закладів ресторанного господарства, в період з 22.00 годин до 9.00», - сказано в рішенні.

Воно передбачає звернення до Головного управління ДФС в Одеській області про анулювання ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними товарами суб'єктам господарювання, які порушують обмежувальні вимоги.

Суб'єктам господарювання Одеси рекомендовано інформувати покупців про прийняття Одеською міською радою цього рішення.

Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів міської ради доручено довести вимоги цього рішення до відома всіх суб'єктів підприємницької діяльності на території міста, які підпадають під його дію.

У разі виявлення відповідною інспекцією продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в малих архітектурних формах, тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі, за винятком закладів ресторанного господарства, в нічний час, будуть складені відповідні акти з підписами свідків з подальшим направленням їх відповідним органам для належного реагування.

Контролюючим органам рекомендувати вживати всі передбачені законодавством України заходи до суб'єктів господарювання, які порушують встановлену заборону, в тому числі шляхом позбавлення ліцензії.

Зазначається, що обмеження запроваджено через численні скарги городян, щоб запобігти кількості злочинів і порушень громадського порядку, що здійснюються в стані алкогольного сп'яніння.