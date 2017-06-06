У Києві остаточно відновили дозвіл на продаж алкоголю та пива у нічний час

Сьогодні, 6 червня, набрало законної сили рішення Господарського суду м. Києва про скасування рішення Київської міськради щодо заборони продажу алкогольних напоїв та пива з 23:00 до 10:00.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ) у Facebook.

«Сьогодні набрало законної сили рішення Господарського суду м. Києва, яким суд зобов’язав Київську міську раду виконати рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення АМКУ, шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єкта торгівлі в м. Києві», яким встановлено, не передбачену законодавчими актами України, заборону реалізації алкогольних напоїв на території м. Києва з 23:00 до 10:00 години», – повідомили в АМКУ.

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Відповідно, рішення міської ради Києва від 22.09.2016 № 19/1023 визнано таким, що суперечить умовам конкуренції і обмежує самостійність підприємств.

Як повідомляв УНІАН, в середині квітня в Києві суд визнав заборону на продаж алкоголю вночі незаконною, на що була подана апеляція Київради.

Проте, як зазначили в АМКУ, Київській апеляційний господарський суд 6 червня відхилив апеляційну скаргу щодо рішення про скасування обмеження торгівлі алкоголем з 23:00 до 10:00 години.