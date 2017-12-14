Понад 200 тисяч українців змогли потрапити до Книги рекордів (відео)
19:20, 14 грудня 2017Суспільство
238 0
Сьогодні у світ вийшло п'яте друковане видання національного реєстру.
Понад 200 тисяч українців змогли потрапити до Книги рекордів
Понад 200 тисяч українців змогли потрапити до Книги рекордів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожВстановлений на Одещині пам'ятник чабану внесено до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні у світ вийшло п'яте друковане видання національного реєстру. За словами організаторів, сенс реєструвати досягнення у тому, щоби показати людям, що їхні можливості безмежні. Як це зробила Наталія Мудрик.
Вона створила найбільшу прикрасу із бісеру з українським орнаментом. Її працю найближчим часом мають зафіксувати ще й в Книзі рекордів Гіннесса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter