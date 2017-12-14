Понад 200 тисяч українців змогли потрапити до Книги рекордів (відео)

Понад 200 тисяч українців змогли потрапити до Книги рекордів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сьогодні у світ вийшло п'яте друковане видання національного реєстру. За словами організаторів, сенс реєструвати досягнення у тому, щоби показати людям, що їхні можливості безмежні. Як це зробила Наталія Мудрик.

Вона створила найбільшу прикрасу із бісеру з українським орнаментом. Її працю найближчим часом мають зафіксувати ще й в Книзі рекордів Гіннесса.