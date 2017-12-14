З понеділка у Львові подорожчає вартість проїзду в громадському транспорті

На виконкомі Львівської міської ради у четвер, 14 грудня, погодили підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті міста до 5 грн.

Тариф почне діяти з понеділка, 18 грудня, повідомляє прес-служба Львівської міськради (ЛМР).

При цьому міська влада запевняє, що економічно обгрунтований тариф становить 6,80 грн. Таке рішення прийнято, зважаючи на платоспроможність населення.

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«Сьогоднішнє рішення було опрацьоване Антимонопольним комітетом України. Він погодив правильність подачі документів. Перед тим були проведені консультації з громадськістю, опрацьовані і проаналізовані розрахунки від перевізників. Відповідно до розрахунків економічно обґрунтований тариф на проїзд в громадському транспорті мав би становити 6 грн 80 коп. Проте нами прийнято рішення підняти тариф до 5 грн. Вказане рішення вступає в дію з 18 грудня», - розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За його словами, тариф був переглянутий, тому що відповідно до чинного законодавства тариф необхідно переглядати, коли змінилася вартість складових тарифу більше, як на 10%. Від останнього перегляду тарифів ціна палива зросла на 50%, заробітна плата зросла на 133%, також зросли ціни на матеріали.

«Тариф не 7, а 5 грн. Я не маю морального права ставити на голосування більший тариф, бо люди фізично не мають можливості платити. Наразі мова йде про коригування ціни до 5 грн», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.