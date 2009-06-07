Уряд забрав у Києва будівлі всіх національних театрів

Кабінет міністрів України розпорядженням № 595-р від 3 червня 2009 року за пропозицією Міністерства культури та Київської міської ради передав будівлі, в яких у Києві розміщені національні заклади культури, у державну власність.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, до сфери управління Міністерства культури та туризму передані будівлі Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, Національної філармонії України, Національного академічного духового оркестру України, а також Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада 19 березня прийняла рішення про залучення кредиту в розмірі 1,2 млрд. грн. погашення боргу перед “Київенерго”. Депутати також затвердили перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади Києва під заставу для забезпечення цієї позички.

За інформацією Блоку Кличка, в список об’єктів, які депутати погодилися віддати в заставу, увійшли, зокрема, і Театр опери та балету імені Шевченка, Театр української драми імені Франка, Національний театр російської драми ім. Лесі Українки, Національна філармонія України, Національний музей історії України.

Кабінет міністрів України розпорядженням № 308-р від 25 березня 2009 року погодився з пропозицієюКМДА щодо оформлення дворічного кредиту для погашення заборгованості перед АЕК “Київенерго”.