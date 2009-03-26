Тимошенко дозволила Черновецькому взяти мільярд у борг

Кабінет міністрів України розпорядженням № 308-р від 25 березня 2009 року погодився з пропозицією Київської міськдержадміністрації щодо оформлення дворічного кредиту для погашення заборгованості перед АЕК “Київенерго”.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд погодився з пропозицією оформлення зобов’язань за кредитами, що отримуються у банках для покриття тимчасових касових розривів загального фонду міського бюджету м. Києва, у загальній сумі 1,2 млрд. грн. простими векселями зі строком погашення до двох років.

Крім того, уряд погодився із пропозицією КМДА проводити у 2009 році закупівлі послуг з отримання кредитів без застосування вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 921 від 17 жовтня 2008 року.

Водночас Кабмін зобов’язав КМДА зараховувати суми кредитів на окремий рахунок, відкритий в органах Державного казначейства, з перерахуванням не менш як 924,217 млн. грн. на рахунок, відкритий акціонерною енергетичною компанією “Київенерго” в органах Держказначейства, для погашення заборгованості міського бюджету м. Києва перед зазначеною компанією, яка спрямовує ці кошти на погашення її заборгованості перед НАК “Нафтогаз України”.

Згідно з розпорядженням уряду, КМДА має відзвітуватися перед Мінекономіки у січні 2010 року про закупівлю послуг з отримання кредитів.

Водночас уряд доручив Міністерству фінансів під час підготовки змін до державного бюджету України на 2009 рік та проектів держбюджету на 2010 і 2011 роки передбачати, виходячи з фінансових можливостей, джерела фінансових ресурсів для здійснення розрахунків міського бюджету столиці за векселями, виданими згідно з цим розпорядженням.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада 19 березня прийняла рішення про залучення кредиту в розмірі 1,2 млрд. грн. терміном на два роки для відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію АЕК «Київенерго» та вирішення інших нагальних потреб міста.

Депутати доручили Головному фінансовому управлінню КМДА залучити цей кредит у ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик». Крім того, в рішенні зазначається, що КМДА має здійснити необхідні правочини з позичкою та її обслуговуванням.

Депутати також затвердили перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади Києва, які можуть бути надані у заставу для забезпечення позички.

Фракція Блоку Віталія Кличка у Київраді закликала депутатів не підтримувати пропозицію влади столиці про залучення кредиту у розмірі 1,2 млрд. грн., оскільки не визначені умови отримання кредиту, а саме: відсотки, вартість та остаточний перелік майна, яке передається у заставу. За інформацією фракції, під заставу пропонується передати майже всі комунальні приміщення, у тому числі театри столиці (Театр опери та балету ім. Т.Г.Шевченка, Український драматичний театр ім. І.Франка, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Національна філармонія України, Національний будинок органної та камерної музики); приміщення музеїв Києва (Національний музей історії України); приміщення Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Академії мистецтв України, Академії муніципального управління; приміщення науково-дослідних установ НАН України (Інститут географії, Академія педагогічних наук України, інститут отоларингології), а також приміщення, що займають центральні органи виконавчої влади: приміщення Міністерства закордонних справ України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Головного управління державної служби України, Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва, районні військові комісаріати, приміщення Управління Державної судової адміністрації України в м. Києві; приміщення судів, у т.ч. Господарського суду м. Києва, приміщення РУ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Служби безпеки України в м. Києві, приміщення Генеральної прокуратури України, приміщення науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Головного управління юстиції в м. Києві, приміщення державної податкової інспекції у районах столиці, поштові відділення Києва.