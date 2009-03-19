Київрада дозволила Черновецькому взяти кредит 1,2 мільярда

Київська міська рада прийняла рішення про залучення кредиту в розмірі 1,2 млрд. грн. терміном на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 92 з 113 присутніх у залі депутатів Київради. 14 депутатів проголосували «проти».

Кредит береться з метою відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію АЕК «Київенерго» та вирішення інших нагальних потреб міста.

Депутати доручили Головному фінансовому управлінню КМДА залучити цей кредит у ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик». Крім того, в рішенні зазначається, що КМДА має здійснити необхідні правочини з позичкою та її обслуговуванням.

Депутати також затвердили перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади Києва, які можуть бути надані у заставу для забезпечення позички.

Київрада доручила Головному управлінню комунальної власності Києва укласти договір застави об’єктів територіальної громади в розмірі, достатньому для забезпечення позички, виходячи з оціночної вартості майна. Договір застави уповноважили підписати начальника Головного управління комунальної власності КМДА.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Як зазначається у пояснювальній записці, "прийняття цього рішення дасть можливість уникнути значних труднощів щодо досягнення запланованого рівня основних показників розвитку столиці та дозволить здійснити відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію компанії «Київенерго».

На сесії депутати також прийняли відповідні зміни до бюджету столиці на поточний рік. Ці зміни підтримали 93 із 101 присутнього в залі депутата Київради.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді, який закликав депутатів не підтримувати пропозицію влади столиці про залучення кредиту в 1,2 млрд. грн., не визначені умови отримання кредиту, а саме: відсотки, вартість та остаточний перелік майна, яке передається у заставу. Більше того, "шокує перелік майна", яке пропонується передати під заставу, це - майже всі комунальні приміщення:

театри столиці (Театр опери та балету ім. Т.Г.Шевченка, Український драматичний театр ім. І.Франка, Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Національна філармонія України, Національний будинок органної та камерної музики);

приміщення музеїв Києва (Національний музей історії України);

приміщення Академії керівних кадрів культури і мистецтв, Академії мистецтв України, Академії муніципального управління;

приміщення науково-дослідних установ НАН України (Інститут географії, Академія педагогічних наук України, інститут отоларингології).

Також, за інформацією Блоку Кличка, приміщення, що займають центральні органи виконавчої влади: приміщення Міністерства закордонних справ України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Головного управління державної служби України, Державного управління охорони навколишнього природного середовища, Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва, районні військові комісаріати, приміщення Управління Державної судової адміністрації України в м. Києві; приміщення судів, у т.ч. Господарського суду м. Києва, приміщення РУ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Служби безпеки України в м. Києві, приміщення Генеральної прокуратури України, приміщення науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві, приміщення Головного управління юстиції в м. Києві, приміщення державної податкової інспекції у районах столиці, поштові відділення Києва.

Таким чином, місто не розрахувавшись за кредит, може втратити ці приміщення назавжди, наголошують в Блоці Кличка.