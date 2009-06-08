Аварія на шахті ім. Скочинського: доля 12 гірників залишається невідомою

Стан здоров`я постраждалих гірників шахти ім. Скочинського в Донецьку «відносно задовільний».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар обласної лікарні профзахворювань Євген ГЛАДЧУК.

За його словами, до цієї медустанови вже доставили 14 людей і продовжують доставляти.

«Стан здоров`я в одних трохи кращий, в інших - трохи гірший, а в середньому – відносно задовільний. Поки ми ставимо попередній діагноз – гіпоксія й отруєння копальневим газом під питанням», - сказав Є.ГЛАДЧУК.

Він зазначив, що остаточний діагноз буде встановлено завтра-післязавтра за результатами аналізів. «Медикаменти для лікування шахтарів поки усі є», - зазначив головний лікар.

За даними МНС, нв момент аварії під землею перебували 53 гірники. Станом на 14.00 врятовано й піднято на поверхню 38 гірників, двоє загинули, доля 12 поки залишається невідомою. Також під землею знайдено одного травмованого гірника, якого зараз підрозділи гірничих рятувальників піднімають на поверхню.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО невідкладно утворити урядову комісію з метою розслідування причин аварії, що сталася сьогодні в Донецьку на шахті ім.Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Також Президент доручив надати допомогу потерпілим та розробити й затвердити комплексний план заходів з ліквідації наслідків аварії.

За результатами розслідування причин аварії глава держави просить вжити передбачених законом заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.