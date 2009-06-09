Міністр вуглепрому каже, що в Україні можуть закрити усі глибокі шахти

Міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ припускає, що видобуток вугілля на глибоких шахтах України може бути заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам у Донецьку, коментуючи роботу урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті ім. Скочинського.

За словами В.ПОЛТАВЦЯ, зараз комісія з`ясовує, чи дотримувалися на шахті вимоги нормативної документації щодо робіт із видобутку. При цьому міністр підкреслив, що якщо порушень технологічної документації не було, то це означатиме, що на таких глибинах (йдеться про 1200 метрів і більше) ведення робіт потрібно забороняти.

В.ПОЛТАВЕЦЬ також уточнив, що аварійно-пошукові роботи на шахті ім. Скочинського буде завершено до вечора 10 червня. Міністр зазначив, що вже пройшли два засідання урядової комісії, на яких розглянуто питання, пов`язані з подальшим веденням робіт із ліквідації наслідків аварії.

В.ПОЛТАВЕЦЬ зазначив, що внаслідок аварії обрушено до 700 тонн вугільної маси, й щоб прибрати її, окрім рятувальників, у шахті працюють 50-60 шахтарів.