Кіра Найтлі та українська зірка балету: Disney випустив перший трейлер фільму "Лускунчик" (відео)

Вийшов перший трейлер фільму «Лускунчик і чотири королівства», який є одночасно переосмисленням казки «Лускунчик і Мишачий король» Амадея Гофмана і балетної вистави «Лускунчик» на музику Петра Чайковського.

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У фільмі розкажуть про дівчинку Клару, яка отримує на Різдво від хресного подарунок у вигляді чарівного ключа.

Намагаючись розгадати його секрети, героїня вирушає в подорож загадковими місцями, де побуває в Країні Снігів, Країні Квітів і Солодощів. Там Клара зустріне фею Драже, балерину і олов'яного солдата, а також опиниться в центрі повномасштабної війни між щурами і пряниковими чоловічками.

Головні ролі в картині виконали: Маккензі Фой, Кіра Найтлі, Морган Фріман, Меттью Макфедієн, Хелен Міррен і Сергій Полунін.