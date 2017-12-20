Кожному восьмому українцю не вистачає грошей на їжу - опитування

В Україні станом на 2017 рік рівень бідності становить 12%, минулого року він досягав 17%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, які були озвучені сьогодні на прес-конференції виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталією Харченко.

Зазначається, що рівень бідності - це кількість населення, яким не вистачає грошей на їжу.

«Показник, який ми обрали - це динаміка рівня бідності в Україні. Зазвичай для вимірювання цього показника підхід, який ми використовуємо протягом 25 років, - це суб’єктивна оцінка фінансового становища респондентів. Для того, щоб виміряти рівень бідності, ми відбираємо тих людей, які кажуть, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. За 10 років, з 1998 року по 2008 рік рівень бідності знизився з 52% до 11%, і це одне з небагатьох, але важливих досягнень України», - зазначила експерт.

За словами Харченко, у 2008 році після початку світової фінансової кризи рівень в Україні бідності зріс, а потім впав до 9% у 2013 році.

Читайте такожБлизько 60% українців живуть за межею бідності - ООН

«Після початку військового конфлікту у 2014 році спостерігається зростання рівня бідності, який протягом 2014-2016 років зріс майже вдвічі до 17%, але потім, у 2017 році відбулося зменшення рівня бідності до 12%. Це високий показник, але за всі роки існування України як незалежної держави він був меншим тільки у 2008 році до початку фінансової кризи, у 2013 і на початку 2014 років», - зауважила вона.

Соціолог додала, що у 2012 році рівень бідності був теж на рівні 12%, а в усі інші роки незалежності України рівень бідності був вищим, ніж зараз.

Довідка. Всі дані отримані в результаті власних досліджень Омнібус КМІС.

Омнібус КМІС – це регулярне багатоцільове опитування населення, проведене на замовлення одночасно декількох замовників з різними завданнями. Вже багато років КМІС проводить чотири омнібусних дослідження на рік.

Методика опитування Омнібус – всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю. В опитуванні беруть участь приблизно 2 тис. респондентів, які мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (починаючи з 2014 року - крім АР Крим) за чотирьохступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях, починаючи з 2014 року опитування проводяться тільки на контрольованій українською владою території.

Дане опитування Омнібус КМІС проводилося з 2 по 14 грудня 2017 року.