Американець звинуватив відому співачку у смерті доньки

Американець Джон Херндон, чия дочка вчинила самогубство, вважає, що винні в цьому всі, хто причетний до телесеріалу "13 причин чому". Про це він повідомив порталу Radar Online.

Він закликав закрити серіал і звинуватив виконавчого продюсера проекту, актрису і співачку Селену Гомес, в смерті дівчини. Джон впевнений, що 15-річна Белла Херндон наклала на себе руки після перегляду першого сезону шоу. Дівчина пішла з життя в квітні.

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"Пам'ятайте, що є підлітки, які проходять через важкі часи, і це можуть бути ваші друзі, ваші сестри. Селена Гомес і Netflix повинні знати, що не всі можуть це зрозуміти. Деякі люди, які борються з депресією, можуть подивитися це в невдалий час", – говорить батько.

Він збирається судитися зі студією, яка в грудні оголосила, що зйомки другого сезону завершені, передає телеканал 24.

Серіал "13 причин чому" – американський драматичний серіал, знятий на основі однойменного роману Джея Ашера. Сюжет серіалу обертається навколо старшокласника Клея Дженсена та його подруги Ханни Бейкер, яка наклала на себе руки. Ханна залишила коробку з касетами, на яких записано тринадцять причин чому, вона вирішила закінчити життя самогубством.

Перший сезон, який складався з тринадцяти епізодів, побачив світ 31 березня 2017 року. У травні 2017 року стало відомо, що серіал продовжено на другий сезон, прем'єра якого запланована на 2018 рік. Цей серіал неодноразово звинувачували в романтизації самогубства.