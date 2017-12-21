Ялинки ніхто не помітив: очільник Миколаївщини прийшов на свято із розбитим обличчям (відео)
03:51, 21 грудня 2017Суспільство
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У прес-службі політика заявили, що шеф захоплюється боями без правил і травми отримав на рингу.
У оточенні політика розповіли про аварію, у яку начебто він потрапив / Скріншот відео ТСН
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко запам’ятався своїм обличчям на відкритті ялинки у Миколаєві.
Як йдеться в сюжеті ТСН, у день свята він повернувся з відрядження до Києва і мав повністю заклеєний пластирем ніс, розбиту брову та синці під очима. Звідки вони взялися, чиновник коментувати не став.
У оточенні політика розповіли про аварію, у яку начебто потрапив Савченко. Згодом прес-служба висунула версію, що шеф захоплюється боями без правил. Тож синці та розбитий ніс він отримав на рингу, але суперника все-ж-таки переміг.
Очільник Миколаївщини відкрив ялинку із розбитим обличчям
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