На законсервованій шахті знайшли тіла гірників, які загинули минулого року

Сьогодні рятувальники Краснолучського воєнізованого гірничорятувального загону підняли на поверхню тіла двох з п`яти загиблих майже сім місяців тому гірників на законсервованій шахті "Західна" (шахтоуправління "Алмазне").

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Луганській області.

Тіла двох загиблих піднято з глибини 230 м та відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення осіб. Пошук інших загиблих триває.

Роботи ускладнюються через те, що нахил стовбура «копанки» становить 26 градусів.

Тіла трьох гірників передбачається шукати приблизно на відстані 640 метрів. По горизонталі глибина колишньої шахти становить близько 450 метрів.

Пошукові роботи триватимуть цілодобово.

Довідка УНІАН. 23 листопада 2008 року в законсервованому стовбурі закритої шахти "Західна", під час несанкціонованого видобутку вугілля стався вибух з послідуючим горінням. Локалізували пожежу активним способом – засипали породою. У стовбурі перебувало 5 людей.

Винними у трагедії було визнано трьох підприємців, які організували видобуток вугілля в законсервованій шахті. Стосовно них було порушено кримінальну справу за статтею 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або місцях).

21 травня поточного року винних амністовано прямо в залі суду за клопотанням адвоката.