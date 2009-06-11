Ющенко пропонує звільнити Нафтогаз від сплати ПДВ і ренти за транзит

12:49, 11 червня 2009
Суспільство
1053 0

Враховуючи фінансове становище...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що НАК «Нафтогаз України», котра не є прибутковою компанією, потрібно звільнити від сплати ПДВ і ренти за транзит, враховуючи її сьогоднішнє фінансове становище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з питань фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter