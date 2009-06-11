ВООЗ підвищила до максимуму рівень загрози пандемії грипу A/H1N1

Всесвітня організація охорони здоров`я вперше більш ніж за 40 років оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку із стрімким поширенням грипу A/H1N1 у світі.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Рішення про підвищення рівня загрози пандемії грипу A/H1N1 до найвищого було ухвалене сьогодні під час консультацій з експертами надзвичайного комітету ВООЗ.

Офіційного підтвердження ВООЗ поки що немає.

10 червня ВООЗ підтвердила 27 тисяч 737 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 в 74 країнах, 141 хворий помер.

ВООЗ наприкінці квітня підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4-го до 5-го за шестибальною шкалою.

Фаза 6, як зазначено в Керівних принципах ВООЗ, вважається початком пандемії. У документах ВООЗ наголошується, що під час 5-ої і 6-ої фаз спрямованість дій у відповідь на спалах хвороби на національному і місцевому рівні зміщується із забезпечення готовності до дій у відповідь на глобальному рівні. Метою рекомендованих дій під час цих фаз є зменшення впливу пандемії на суспільство, зазначено в Керівних принципах.