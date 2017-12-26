Російські силовики проводять обшуки на двох вулицях у Сімферополі (фото, відео)

Сьогодні вранці у місті Сімферополь в окупованому Росією Криму відбуваються обшуки.

Читайте такожВ окупованому Криму знову проводять обшуки у кримських татарЗокрема, російські силовики обшукують будинки на вулицях Дарвіна і Хайрі Емір-Заде. Про це йдеться на сторінках громадського об'єднання "Кримська солідарність" і адвоката Едема Семедляева в Facebook.

"У будинку на вул. Хайрі Емір-Заде, 33, знаходяться дві жінки з п'ятьма маленькими дітьми. У двір загнали дві білі "Газелі", на вулиці стоїть ще одна "Газель". Обшук продовжується на обох поверхах будинку. Сусіди та рідні не можуть зайти у двір. Їх не пускають, посилаючись на те, що тривають слідчі заходи", - йдеться в повідомленні "Кримської солідарності".

Коментарів від російських силовиків щодо обшуків немає.

"В будинку знаходяться Асене Месератова (господиня будинку) і її двоюрідний брат Алі Булатов. За іншою адресою (вул. Дарвіна) проживає свекруха Асене Месератової. Там теж тривають слідчі заходи", - уточнили в "Кримській солідарності".

Нагадаємо, після анексії Росією Криму на півострові постійно відбуваються обшуки і затримання, особливо кримських татар.