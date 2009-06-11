Польща передала СБУ цінні документи з історії УПА

Інститут національної пам’яті Польщі передав Галузевому архіву СБУ десятки цінних документів, загальний обсяг яких майже 2 тис. аркушів.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, це унікальна колекція документів з історії Української повстанської армії, насамперед відділів, що діяли в 1944-1947 роках на території т. зв. Закерзоння (нинішня територія південно-східної Польщі).

Серед матеріалів документи зі справ заарештованих сотенних командирів УПА Володимира Щигельського - “Бурлаки”, Романа Гробельського - “Бродича”, Григорія Мазура - “Калиновича”, а також документи польських військових підрозділів та сил безпеки, залучених до боротьби з українським визвольним рухом. У відтворенні повної картини подій тих часів надзвичайно цікавими є конфісковані в українських повстанців звіти, листи, хроніки відділів УПА, що діяли на цих теренах.

В СБУ відзначили, що це вже не перший взаємний обмін електронними копіями архівних матеріалів між Службою безпеки України та Інститутом національної пам`яті Польщі, що здійснюється в рамках співпраці двох інституцій, спрямованої на зменшення “білих плям” в історії сусідніх народів та усунення негативних стереотипів і міфів про взаємовідносини України та Польщі.

Ознайомитись з електронними копіями переданих документів, як і з копіями матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, можна щоденно з 14.00 до 17.00 в інформаційно-довідковому залі СБУ (Київ, вул. Ірининська, 4) та в інформаційно-довідкових залах, відкритих при регіональних управліннях СБУ.