Світові ціни на нафту підвищилися
01:01, 12 червня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 11 червня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в липні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 71,79 (+0,99) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 72,68 (+1,35) дол./бар.
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